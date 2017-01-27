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Марсель – Монпелье. Прогноз на матч (27.01.2017)
Дата события: 27 января 21:45

Марсель примет Монпелье в матче 22-го тура французской Лиги 1. После серии удачных поединков в исполнении Марселя, команда проиграла в двух предыдущих встречах. Но справедливости ради стоит отметить, что уступил гранд довольно сильным соперникам из верхней части турнирной таблицы – Монако (4:1) и Лиону (3:1).


В обороне Марсель, конечно, демонстрирует не самую надежную игру, но зато в атаке команда весьма хороша, за счет чего и может получить преимущество в предстоящей встрече. Марсель сыграет на своем поле, где в прошлые сезоны зачастую обыгрывал Монпелье, а в последнем матче, датированным январем 2016-го года, оказался сильнее 2:0 в Кубке.


Победит Марель и сейчас, если вовсе не провалится в обороне, что случалось ранее. В качестве ставки на игру стоит рассмотреть вариант индивидуального тотала хозяев, так как они в любом случае сыграют результативно. Прогноз – виктория фаворита со счетом 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Марселя больше 1,5» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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