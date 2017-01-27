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Осасуна – Малага. Прогноз на матч (27.01.2017)
Дата события: 27 января 21:45

Осасуна примет Малагу в матче 20-го тура испанской Примеры. Несмотря на серию из 4-х поражений подряд в чемпионате, Малага остается фаворитом многих поединков, в том числе встречи с Осасуной, замыкающей турнирную таблицу Ла Лиги.


В этом сезоне, что касается матчей чемпионата, Осасуна выиграла только однажды, уступив 12 раз. С Малагой, кстати, в домашней встрече Осасуна разошлась миром 1:1, а в сезоне 2012/2013 на выезде сильнее оказалась Малага (2:0).


Вероятнее всего, что Малага и на этот раз будет действовать с преимуществом, и при равном проценте реализации моментов с соперником, Малага выиграет, например, в 2 мяча. И все же такой вариант довольно рискованный, учитывая мотивацию Осасуны и домашний статус поединка для соперника.


Предположим, что хозяева начнут поединок с атак, но достаточно быстро игра перейдет на их половину поля. Малага отличится в промежуток с 30-й по 60-ю минуту, возможно, этот мяч и окажется единственным в матче, в любом случае результативной игры здесь не ожидается.

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