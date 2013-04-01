Шальке – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз на матч (27.01.2017)

Шальке примет франкфуртский Айнтрахт в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги. Клуб из Гельзенкирхена в конце осени смотрелся довольно неплохо, но потом снова сдал, опустившись на 10-ю строчку турнирной таблицы. И все же Шальке котируется довольно высоко, по крайней мере, выше, чем Айнтрахт, несмотря на 8-очковое отставание от клуба из Франкфурта.





В предыдущем туре чемпионата Шальке наконец-то выиграл, причем оказался сильнее Ингольштадта, отправив единственный мяч в сетку ворот гостей уже в компенсированное время. Предположим, что сможет отличиться Шальке в предстоящей встрече куда раньше, например, еще в первом тайме.





Вообще, старт поединка должен пройти при полном преимуществе хозяев, скорее всего, в первой 45-минутке они окажутся сильнее, как, впрочем, и по итогам матча. Айнтрахт выиграл у Шальке в августе 1:0, но это был поединок во Франкфурте, а Гельзенкирхене же с 1999-гог года команда не праздновала успех.