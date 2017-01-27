Надаль – Димитров. Прогноз на матч (27.01.2017)

Рафаэль Надаль сыграет с Григором Димитровым в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Накануне испанец разгромил Милоша Раонича, обыграв того в трех сетах, несмотря на класс соперника. Димитров не сильнее канадца, а значит, и в предстоящей встрече особой интриги нет – Надаль должен выходить в финал.





Димитров стабильно хорош по ходу турнира. В четвертьфинале представитель Болгарии не получил должный отпор от бельгийца Гоффена, да и до этого без проблем выбил узбека Дениса Истомина. Конечно, выход в полуфинал для Димитрова уже можно назвать успехом, но мотивирован Григор на большее, только вот для этого придется оставить за бортом Надаля, который сильнее как на бумаге, так и по факту.





Предположим, что Надаль хорошо начнет матч, в стартовом сете не оставив шансов сопернику. Скорее всего, Димитров не наберет более 4-х очков в первом сете, этот вариант и стоит рассмотреть в качестве основного.