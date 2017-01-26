Шарлотт – Голден Стэйт. Прогноз на матч (26.01.2017)

Шарлотт Хорнетс примут Голден Стэйт Уорриорз в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Накануне «воины» потерпели седьмое поражение в сезоне, довольно неожиданно уступив в Майами – 105:102. Отметим, что игра была равной, но в третьей четверти Хит ушли в небольшой отрыв, чего в конечном итоге хватило для виктории.





Голден Стэйт в предстоящей встрече, скорее всего, не допустит подобного, на протяжении всей игры контролируя ее ход. Наверняка Уорриорз постараются создать уверенный гандикап еще в первой половине матча, а может и вовсе в стартовой четверти.





Что же касается очных встреч команд, то здесь преимущество, конечно, на стороне Голден Стэйт. В этом сезоне «воины» одолели соперника дважды – 116:99 в гостях и 111:91 дома. Предположим, что в очередной раз Голден Стэйт преодолеет отметку 110 пунктов, а вот Шарлотт доберется максимум до 105 очков. С 2013-го года Хорнетс на своей площадке не могут одолеть ГСВ, а когда это случалось последний раз – «воины» все равно набирали много (111 очков).