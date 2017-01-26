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Шарлотт – Голден Стэйт. Прогноз на матч (26.01.2017)
Дата события: 26 января 03:00

Шарлотт Хорнетс примут Голден Стэйт Уорриорз в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Накануне «воины» потерпели седьмое поражение в сезоне, довольно неожиданно уступив в Майами – 105:102. Отметим, что игра была равной, но в третьей четверти Хит ушли в небольшой отрыв, чего в конечном итоге хватило для виктории.


Голден Стэйт в предстоящей встрече, скорее всего, не допустит подобного, на протяжении всей игры контролируя ее ход. Наверняка Уорриорз постараются создать уверенный гандикап еще в первой половине матча, а может и вовсе в стартовой четверти.


Что же касается очных встреч команд, то здесь преимущество, конечно, на стороне Голден Стэйт. В этом сезоне «воины» одолели соперника дважды – 116:99 в гостях и 111:91 дома. Предположим, что в очередной раз Голден Стэйт преодолеет отметку 110 пунктов, а вот Шарлотт доберется максимум до 105 очков. С 2013-го года Хорнетс на своей площадке не могут одолеть ГСВ, а когда это случалось последний раз – «воины» все равно набирали много (111 очков).

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал очков в матче больше 213,5» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы 1хбет.
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