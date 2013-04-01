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Коко Вандевеге – Венус Уильямс. Прогноз на матч (26.01.2017)
Дата события: 26 января 02:00

Коко Вандевеге сыграет с Венус Уильямс в матче ½ финала Открытого чемпионата Австралии. Опытные американки сразятся только второй раз в своей карьере, что не может не удивлять. В единственной встрече до этого, которая, кстати, состоялась в прошлом году на турнире в Риме, Уильямс оказалась сильнее Вандевеге 6:4, 6:3, будучи фаворитом противостояния.


В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение Коко, которая в четвертьфинале выбила Гарбинье Мугурусу, обыграв молодую испанку в двух сетах. Вообще, за всю дистанцию уступила Коко только в одном сете, а вот Уильямс прошла турнирный путь сверхуверенно, всухую обыгрывая соперниц.


Скорее всего, в предстоящем поединке победитель не определится быстро, здесь стоит ожидать трех сетов, а вот предугадать победителя противостояния сложнее. И Вандевеге и Уильямс мотивированы, как, возможно, никогда, ведь победа в турнире может оказаться для каждой последней в карьере. Преимущество в поединке получит та, кто справится с эмоциями, грамотнее к матчу подойдет психологически, отбросив все лишние мысли в сторону.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча по сетам больше 2,5» за высокий коэффициент 2,4 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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