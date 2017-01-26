Федерер – Вавринка. Прогноз на матч (26.01.2017)

Роджер Федерер сыграет со Стэном Вавринкой в матче ½ финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Довольно-таки уверенно оба дошли до этой стадии турнира, только в одном из поединков испытав сложности. Вавринка еще в 1/64 финала против Клижана пришлось сражаться (иначе не скажешь) на протяжении трех с половиной часов (3:2 по сетам), тогда как самым трудным для Федерера стала встреча 1/8 финала против японца Нисикори.





Скорее всего, предстоящая встреча «переплюнет» и тот, и другой матч. Противостояние Федерера и Вавринки не может быть предсказуемым, ведь соперники абсолютно равны, даже учитывая котировки букмекеров (Федерер фаворит) и позицию в мировом рейтинге (Вавринка выше).





В очных поединках успешнее был, конечно, Федерер, но и Вавринка не раз огорчал своего более опытного и титулованного соотечественника, став в итоге лучшей ракеткой Швейцарии. Для каждого победа в предстоящем матче носит принципиальный характер, и не статус турнира тому причина. Предположим, что борьба пойдет не на шутку, поединок затянется, продлившись как минимум 4 сета. Исход предугадать сложнее, поэтому ставка на тотал сетов или геймов должна быть в приоритете.