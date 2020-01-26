Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз на матч (26.01.2017)

Барселона примет Реал Сосьедад в ответном матче ¼ финала Кубка Испании. Первый поединок в Сан-Себастьяне завершился победой каталонцев 1:0, что, конечно, устроило команду Луиса Энрике. В предстоящей встрече Барселоне наверняка будет намного легче, ведь сыграет она дома, где абсолютно в каждом очном матче против Реала Сосьедад побеждала.





Отметим, что в трех домашних встречах подряд Барселона выигрывала с сухим счетом, в общей сложности отличившись 10 раз. Такая статистика не могла не повлиять на котировки букмекерских контор – Барселона, судя по ним, должна выиграть в 2-3 мяча, хотя есть предположение, что хозяева постараются взять верх на классе, что предполагает минимальную викторию.





В последних матчах Реал Сосьедад неплохо смотрелся в обороне, а именно только дважды пропустил в 4-х поединках. Скорее всего, сразу два мяча побывает в воротах Реала Сосьедад на «Камп Ноу» и это самый минимум, но все же и гости должны отличиться. Прогноз – виктория Барселоны 2:1.