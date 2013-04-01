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Халл Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (26.01.2017)
Дата события: 26 января 21:45

Халл Сити примет Манчестер Юнайтед в ответном матче ½ финала Кубка Футбольной лиги. Первый поединок на «Олд Траффорд» завершился уверенной победой хозяев 2:0, что практически лишает интриги противостояние. Дома Халл Сити имеет более высокие шансы не проиграть, а вот о победе «тиграм» мечтать не приходится.


Отметим, что Манчестер Юнайтед в прошлых двух матчах чемпионата делил очки со своими соперниками, причем во встрече со Стоком «красные дьяволы» отыгрались уже в компенсированное время. В общей сложности Манчестер Юнайтед не проигрывает уже в 17-ти поединках подряд, вряд ли это случится в матче с Халл Сити, который не впечатляет.


В принципе, «тигры» дома смотрятся иногда мощно, но не против соперников уровня Юнайтед. Например, в конце декабря Халл Сити был бит другим клубом из Манчестера – Сити (3:0). Предположим, что предстоящая встреча не окажется результативной, максимум – это те же три гола, только распределенных два к одному. Прогноз – победа фаворита 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 3,5» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы 1хбет.
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