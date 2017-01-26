Анахайм – Эдмонтон. Прогноз на матч (26.01.2017)

Анахайм примет Эдмонтон в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды конкурируют друг с другом за высокие места на Западе, поэтому предстоящая встреча носит принципиальный характер.





На данный момент Анахайм в турнирной таблице конференции находится выше Эдмонтона, но и провели Дакс на один матч больше. Если учитывать только статистику шайб, то и здесь между командами примерное равенство – Эдмонтон чаще забрасывает, но и чуть чаще пропускает.





Букмекеры отдают предпочтение Анахайму, который выступит на своем льду, только вот не всегда дома эта команда действует мощно, а последние встречи в Анахайме исключительно малорезультативные. Скорее всего, не порадует обилием заброшенных шайб и предстоящий поединок, ведь Анахайм понимает, что действовать в атакующем стиле им нельзя, рискуя нарваться на контратаки соперника, то есть, хозяева постараются выждать лучший момент для рывка. Например, это произойдет во втором периоде, именно его и стоит рассматривать как плацдарм для совершения ставки.