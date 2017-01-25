23:31 (+3) 24 January 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Надаль – Раонич. Прогноз на матч (25.01.2017)
Дата события: 25 января 10:30

Рафаэль Надаль сыграет с Милошем Раоничем в матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. Победитель противостояния получит путевку уже в полуфинал турнира, что является задачей минимум для обоих, но, конечно, и Надаль, и Раонич мотивированы выиграть трофей.


Испанец, несмотря на свою более низкую позицию в мировом рейтинге, является явным фаворитом матча. Надаль без проблем преодолел две стадии турнира, но затем испытал сложности в поединках с Александром Зверевым и Гаэлем Монфисом, отдав соперникам в общем три сета. Подобная статистика и у Раонича, который проиграл по сету Жилю Симону на стадии 1/16 финала соотечественнику Надаля Баутисте-Агуту.


Предположим, что затяжной получится и предстоящая встреча, что, в принципе, часто происходило в очных поединках Надаля и Раонича ранее. Скорее всего, поединок продлится минимум 4 сета, на это и стоит сделать ставку, даже несмотря на не самый высокий коэффициент.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча по сетам больше 3,5» за коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Винлйанбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100