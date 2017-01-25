Надаль – Раонич. Прогноз на матч (25.01.2017)

Рафаэль Надаль сыграет с Милошем Раоничем в матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. Победитель противостояния получит путевку уже в полуфинал турнира, что является задачей минимум для обоих, но, конечно, и Надаль, и Раонич мотивированы выиграть трофей.





Испанец, несмотря на свою более низкую позицию в мировом рейтинге, является явным фаворитом матча. Надаль без проблем преодолел две стадии турнира, но затем испытал сложности в поединках с Александром Зверевым и Гаэлем Монфисом, отдав соперникам в общем три сета. Подобная статистика и у Раонича, который проиграл по сету Жилю Симону на стадии 1/16 финала соотечественнику Надаля Баутисте-Агуту.





Предположим, что затяжной получится и предстоящая встреча, что, в принципе, часто происходило в очных поединках Надаля и Раонича ранее. Скорее всего, поединок продлится минимум 4 сета, на это и стоит сделать ставку, даже несмотря на не самый высокий коэффициент.