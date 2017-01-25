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Гоффен – Димитров. Прогноз на матч (25.01.2017)
Дата события: 25 января 05:30

Давид Гоффен сыграет с Грогором Димитровым в матче ¼ финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Бельгиец в каждой встрече турнира до этого выступил в качестве фаворита, но в предстоящем поединке он аутсайдер, хотя и выше своего соперника в мировом рейтинге.


Димитров является 15-й ракеткой мира, но в скором будущем может оказаться в десятке, возможно, даже вместе с Гоффеном. В очной же встрече у бельгийца не так много шансов выбить из турнира мотивированного болгарина, который набрал хорошую форму, если и проигрывая по ходу турнира, то в одном сете.


Трижды сыграли друг с другом ранее Димитров и Гоффен – представитель Болгарии во всех поединках оказался сильнее, но только в самом первом выиграл с сухим счетом по сетам – 2:0. Предположим, что в матче Открытого чемпионата Австралии Гоффен даст бой, возможно, заберет один из сетов, но в итоге уступит.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Григора Димитрова в матче» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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