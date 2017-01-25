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Сельта – Реал Мадрид. Прогноз на матч (25.01.2017)
Дата события: 25 января 22:15

Самым интересным противостоянием на стадии ¼ финала Кубка Короля можно смело называть битву Сельты и мадридского Реала. Здесь у гранда нет преимущества перед соперником, ведь в первой встрече Реал на своем поле бил обыгран галисийцами 2:1, а в предстоящем поединке Мадрид сыграет в Виго, где ранее нередко испытывал сложности.


Стоит отметить хотя бы одну статистическую закономерность – в 7-ми матчах подряд Реал в гостях против Сельты пропускал, причем в половине случаев по 2 мяча. Конечно, сейчас мадридский клуб устроит, если Сельта отличится дважды, но проиграет, только вот забить сопернику три мяча будет проблематично, учитывая стабильно хорошую игру Сельты в обороне, особенно по сравнению с прошлыми сезонами, дам и сами «сливочные», если честно, не впечатляют.


У Сельты бывают и бывают часто «верховые» матчи, но сейчас для хозяев куда важнее сыграть понадежнее. Получится или нет это сделать – вопрос, на который ответ даст только поединок. Может только предполагать: Сельта не станет отсиживаться в обороне, а сыграет на радость болельщикам, за что и поплатится в итоге.

Предлагаем сделать ставку на исход «Реал не проиграет + тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Париматч.
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