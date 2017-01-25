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Эйбар – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч (25.01.2017)
Дата события: 25 января 20:15

Эйбар примет Атлетико Мадрид в ответном матче четвертьфинала Кубка Короля. Особой интриги в противостоянии не осталось, если она вообще была, учитывая класс команд – в первой встрече «матрасники» дома деклассировали соперника 3:0.


Конечно, на своем поле у Эйбара больше шансов избежать крупного поражения, хотя Атлетико находится в хорошей форме, что может негативным образом сказаться на результате поединка для Эйбара. Скорее всего, хозяева все-таки предпримут попытку сотворить сенсацию, ну или хотя бы порадовать болельщиков, только вот сугубо атакующий стиль игры не совсем свойственен команде, оттого и шансов выиграть, а, возможно, и разойтись миром с Атлетико у Эйбара мало.


Предположим, что Атлетико выберет выжидательную стратегию, но рано или поздно бросит все силы в атаку, а значит, свои момент «матрасники обязательно создадут. Наверняка это произойдет еще до перерыва, с учетом такого предположения и хочется сделать ставку, пусть и довольно рискованную.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал 1-го тайма больше 1» за высокий коэффициент 2,15 от букмекерской конторы 1хбет.
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