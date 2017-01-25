Эйбар – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч (25.01.2017)

Эйбар примет Атлетико Мадрид в ответном матче четвертьфинала Кубка Короля. Особой интриги в противостоянии не осталось, если она вообще была, учитывая класс команд – в первой встрече «матрасники» дома деклассировали соперника 3:0.





Конечно, на своем поле у Эйбара больше шансов избежать крупного поражения, хотя Атлетико находится в хорошей форме, что может негативным образом сказаться на результате поединка для Эйбара. Скорее всего, хозяева все-таки предпримут попытку сотворить сенсацию, ну или хотя бы порадовать болельщиков, только вот сугубо атакующий стиль игры не совсем свойственен команде, оттого и шансов выиграть, а, возможно, и разойтись миром с Атлетико у Эйбара мало.





Предположим, что Атлетико выберет выжидательную стратегию, но рано или поздно бросит все силы в атаку, а значит, свои момент «матрасники обязательно создадут. Наверняка это произойдет еще до перерыва, с учетом такого предположения и хочется сделать ставку, пусть и довольно рискованную.