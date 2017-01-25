Ювентус – Милан. Прогноз на матч (25.01.2017)

Ювентус примет Милан в четвертьфинале Кубка Италии. Не так давно «россо-нери» впервые за долгое время отобрали у туринцев трофей, одолев «Старую синьору» в поединке за Суперкубок страны. Конечно, Ювентус постарается взять реванш, что обязывает команду обыгрывать Милан сейчас, тем самым выбив «красно-черных» из Кубка Италии.





Ювентус котируется выше Милана, а по-другому и быть не должно, ведь кроме класса, туринцы имеют преимущество своего поля. Если учитывать только официальные встречи, то в них дома Ювентус в основное время не проигрывал Милану с 2011-го года, а сыграно ведь было уже примерно десяток матчей.





Предположим, что и в предстоящем поединке Милан ничего не сможет поделать с Ювентусом. Да, «россо-нери» на протяжении какого-то времени способны держать оборону, не думая даже об атаках, но Ювентус своего добьется, например, прямо перед перерывом отличившись, поведя в счете. Наверняка действующий чемпион страны не упустит преимущество, а только будет его наращивать с каждой следующей минутой.