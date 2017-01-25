Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз на матч (25.01.2017)

Ливерпуль примет Саутгемптон в ответном матче ½ финала Кубка Футбольной лиги. Уже на выходных мерсисайдцам предстоит сразится с Челси в чемпионате, поэтому не совсем понятно, сыграет ли команда в предстоящей встрече основой, либо попытается выиграть малыми силами.





В любом случае, Ливерпуль мотивирован, а как иначе, если «красные» дошли уже до полуфинала и имеют неплохие шансы завоевать трофей. В поединке с Саутгемптоном Ливерпулю нужна только победа, причем важно не пропустить от гостей, выиграв минимально.





В первом поединке Ливерпуль на выезде уступил 1:0, пропустив еще до перерыва. В целом мерсисайдцы владели инициативой, но не слишком часто тревожили вратаря соперника, только дважды попав в створ. Конечно, в предстоящей встрече Ливерпуль будет нацелен на ворота Саутгемптона, предположим, что с первых минут матча хозяева пойдут вперед, прижмут «святых» на их половине поля.





Вот только если Ливерпуль не забьет на старте поединка, то рискует в противостоянии с Саутгемптоном потерпеть неудачу. «Святые» умеют выжидать и «жалить» в самый неудобный для соперника момент, скорее всего, такую стратегию гости и предпочтут, что даст плоды.