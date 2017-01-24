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Бордо – ПСЖ. Прогноз на матч (24.01.2017)
Дата события: 24 января 22:00

Бордо примет ПСЖ в рамках полуфинала Кубка французской лиги. Конечно, встреча не лишена зрительского интереса, хотя она, скорее всего, не преподнесёт никаких неожиданностей – парижане выиграют, если не в основное время, так уж точно в овертайме.


ПСЖ набрал отличную форму, в 5-ти поединках подряд выиграв, причем каждый раз столичный коллектив действовал вполне уверенно, не пропустив ни разу. Бордо не самый слабый соперник, да и в предыдущих встречах команда не уступала, трижды в 5-ти матчах оказавшись в ранге победителя, и все же ПСЖ ей не по «зубам».


В октябре ПСЖ на своем поле без особого труда обыграл Бордо 2:0, а вот до этого в нескольких очных поединках подряд парижане испытывали сложности, неизменно пропуская от соперника и даже проиграв Бордо на выезде в рамках Чемпионата Франции (в 2015-м).


Предположим, что Бордо вновь забьет ПСЖ, вот только вряд ли более одного мяча и это им не принесет итоговый успех. Скорее всего, гости смогут отличиться минимум дважды, соответственно, «верх» в итоге командами будет пробит.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов ПСЖ больше 1,5» за коэффициент 1,5 от букмекерской конторы Париматч.
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