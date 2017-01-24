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Наполи – Фиорентина. Прогноз на матч (24.01.2017)
Дата события: 24 января 21:45

Наполи примет Фиорентину в четвертьфинале Кубка Италии. Неаполитанцы выиграли 4-х встречах подряд, в том числе дома уверенно обыграли Специю на прошлой стадии Кубка (3:1). Фиорентина была не менее успешна, но в предстоящем поединке взять верх у «фиалок» не так много шансов, ведь сыграют они в гостях.


В 5-ти последних матчах на своем поле Наполи побеждал, в основном забивая соперникам по три мяча. Каждый из этих поединков оказался «верховым», предположительно и предстоящая игра принесет крупный счет забитых мячей, например, 3-4.


В рамках Серии А месяц назад Фиорентина разошлось миром с Наполи – во Флоренции команды отличились по три раза, а до этого, кстати, также победителя не выявили (1:1). При благоприятном для «фиалок» стечении обстоятельств, не уступят они и сейчас, хотя пропустят обязательно, причем, вероятнее всего, еще до перерыва. Прогноз – в первом тайме голы будут, этот вариант и стоит рассмотреть в качестве ставки.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал 1-го тайма больше 1» за высокий коэффициент 1,88 от букмекерской конторы Париматч.
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