Алавес – Алькоркон. Прогноз на матч (24.01.2017)

Алавес примет Алькоркон в ответном матче четвертьфинала Кубка Короля. Для скромного Алавеса выход в ½ станет уже феноменальным успехом, и команда весьма близка к этому, в первом поединке на выезде обыграв Алькоркон 2:0.





Всё же стоит отметить разницу в классе соперников, ведь на данный момент Алавес выступает в Примере, тогда как Алькоркон представляет Сегунду, причем оба коллектива находятся в середине турнирных таблиц своих дивизионов.





В прошлом сезоне, кстати, Алавес еще играл в Сегунде, соответственно, дважды провел встречи с Алькорконом. В домашнем поединке Алавес не смог одолеть соперника – была зафиксирована ничья 1:1, а вот на выезде удача улыбнулась фавориту – 1:0. Предположим, что и в предстоящей игре голов много забито не будет, а Алавес как минимум не проиграет. Прогноз – ничья 0:0 или 1:0, а в крайнем случае, виктория хозяев 1:0 или 2:0.