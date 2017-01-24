Зверев – Федерер. Прогноз на матч (24.01.2017)

Миша Зверев сыграет с Роджером Федерером в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Немец только в дебютном матче турнира провел идеальную игру, оказавшись сильнее Гарсии-Лопеса в трех сетах. Самым же сложным для Зверева получился матч на стадии 1/32 финала против Изнера – победа 3:2 по сетам. А вот Федерер был стабильно хорош до прошлого поединка, в котором не без проблем одолел японца Нисикори.





Только дважды сыграли друг с другом Зверев и Федерер, и в обоих случаях успех праздновал титулованный швейцарец. Стоит учитывать, что с момента последней встречи соперников прошло более трех лет, а первый поединок состоялся вовсе в 2009-м году.





Предположим, что за столь долгий срок ничего не поменялось – Федерер по-прежнему с огромным запасом сыграет против Зверева, не отдав тому ни единого сета, но, возможно, в одном из них позволив приблизится к победе в 6-ти геймах. Прогноз – Федерер выиграет в итоге с большой форой.