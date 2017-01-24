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Зверев – Федерер. Прогноз на матч (24.01.2017)
Дата события: 24 января 02:00

Миша Зверев сыграет с Роджером Федерером в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису.  Немец только в дебютном матче турнира провел идеальную игру, оказавшись сильнее Гарсии-Лопеса в трех сетах. Самым же сложным для Зверева получился матч на стадии 1/32 финала против Изнера – победа 3:2 по сетам. А вот Федерер был стабильно хорош до прошлого поединка, в котором не без проблем одолел японца Нисикори.


Только дважды сыграли друг с другом Зверев и Федерер, и в обоих случаях успех праздновал титулованный швейцарец. Стоит учитывать, что с момента последней встречи соперников прошло более трех лет, а первый поединок состоялся вовсе в 2009-м году.


Предположим, что за столь долгий срок ничего не поменялось – Федерер по-прежнему с огромным запасом сыграет против Зверева, не отдав тому ни единого сета, но, возможно, в одном из них позволив приблизится к победе в 6-ти геймах. Прогноз – Федерер выиграет в итоге с большой форой.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Роджера Федерера с форой по геймам -5,5» за коэффициент 1,75 от букмекерской конторы 1хбет.
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