Вавринка – Цонга. Прогноз на матч (24.01.2017)

Стэн Вавринка сыграет с Жо-Вильфридом Цонга в четвертьфинальной встрече Открытого чемпионата Австралии по теннису. Швейцарец здесь является фаворитом, хотя перспективы победить довольно сильного француза не такие явные, как хотелось бы титулованному Стэну и его болельщикам.





Вавринка выше соперника в мировом рейтинге, без особых проблем швейцарец преодолел прошлые стадии турнира, только Виктору Троицки из Сербии в 1/32 финала отдав один из сетов. Цонга, в свою очередь, противостоял не таким уж сильным по сегодняшним меркам Монтейро, Лайовичу, Соку и Эвансу, но умудрился в общей сложности проиграть три сета. Наверняка это означает, что всухую Цонга не выиграет у Вавринки, хотя подобное в любом случае было бы практически невероятно.





Куда более приближенный к реальности вариант – виктория швейцарца в четырех сетах. Ваваринка в двух предыдущих очных встречах именно со счетом 3:1 по сетам оказывался сильнее Цонга, в том числе на родине Жо-Вильфрида в 2015-м. Так произойдет и сейчас.