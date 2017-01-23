Монфис – Надаль. Прогноз на матч (23.01.2017)

На стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису сойдутся француз Гаэль Монфис и представитель Испании Рафаэль Надаль. Букмекеры отдают предпочтение в этой паре более титулованному Надалю, который, впрочем, ниже своего соперника на данный момент располагается в мировом рейтинге – испанец 9-й, тогда как Монфис 6-й.





В 1/16 финала Надалю пришлось нелегко – он обыграл Александра Зверева из Германии в 5-ти сетах, но великолепно выглядел в двух заключительных из них. Это свидетельствует об отличной готовности Рафаэля, скорее всего, своему сопернику, что касается функциональной подготовки, Надаль не уступит.





Монфис не слишком успешен в поединках с Надалем – француз выиграл только два матча из 13-ти попыток, последний раз оказываясь сильнее в 2012-м году на турнире в Дохе. Предположим, что в предстоящей встрече Монфиса вновь постигнет неудача, при этом Гаэль даст бой сопернику и, возможно, один из сетов все же окажется за ним.