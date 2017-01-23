Аланияспор – Бешикташ. Прогноз на матч (23.01.2017)

Аланияспор примет Бешикташ в матче 18-го тура турецкой Суперлиги. Клуб из Стамбула выступит в качестве явного фаворита, что и не удивительно, учитывая разницу команд в классе. На данный момент в турнирной таблице чемпионата Бешикташ занимает второе место, уже довольно долго преследуя Башакшехир, не так далеко расположились и главные конкуренты и злейшие враги – Галатасарай и Фенербахче.





Такое турнирное положение не дает права Бешикташу терять очки, тем более в матче с коллективом из «низов». Да, Аланияспор находится не в зоне вылета, но, возможно, скоро там окажется, ведь в последнее время зачастую проигрывает, в предстоящем матче, скорее всего, неудачная серия Аланияспора продолжится.





В единственной очной встрече между Бешикташем и Аланияспором, которая состоялась в Стамбуле примерно полгода назад, фаворит уверенно разобрался с гостями, отправив в сетку их ворот сразу 4 мяча, правда и пропустил Бешикташ один. Справедливости ради стоит отметить, что забил Аланияспор гол престижа, реализовав пенальти уже в компенсированное время – 4:1.