Сенегал – Алжир. Прогноз на матч (23.01.2017)

Сенегал сыграет с Алжиром в матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Алжирцы весьма усугубили свое турнирное положение, в прошлом поединке уступив Тунису – главному конкуренту в борьбе за вторую позицию. Сенегал же уверенно разобрался со сборной Зимбабве, как и до этого с Тунисом (оба матча 2:0), заранее обеспечив выход в плей-офф.





Конечно, в предстоящей встрече Алжир сыграет на победу, ведь теоретические шансы на итоговое второе место у команды есть, ничья же представителей северной Африки не устроит. Сенегал силен, но вряд ли столь же мотивирован, как соперник, разве что эта сборная постарается добиться максимального результата на групповой стадии, набрав 9 очков.





Предположим, что Алжир начнет поединок с атак, именно номинальные гости сыграют в стартовой половине встречи мощнее, возможно, забьют в ворота сенегальцев. И все же на протяжении всей игры действовать с позиции силы у Алжира не получится, Сенегал рано или поздно перехватит инициативу, а значит, и у него будут моменты, чтобы отличиться. Прогноз – Сенегал забьет, а матч окажется «верховым».