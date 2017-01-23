Зимбабве – Тунис. Прогноз на матч (23.01.2017)

Зимбабве сыграет с Тунисом в заключительном матче группового этапа Кубка африканских наций. Тунис, будучи фаворитом этой встречи, еще не обеспечил выход в плей-офф, но весьма близок стать второй сборной после Сенегала, которая в дальнейшем поборется за трофей. В предстоящем поединке Тунису достаточно не проиграть – тогда команда опередит Алжир, отстающий на данный момент на 2 пункта.





Именно Алжир обыграла сборная Туниса во втором туре, хоть и была аутсайдером матча. Единственный мяч от алжирцев команда пропустила уже в компенсированное время, то есть, можно сказать, что выиграл Тунис довольно уверенно. Скорее всего, никаких трудностей не возникнет у представителей северной части Африки и против скромной сборной Зимбабве, предположим, что фаворит будет контролировать ход поединка с первой и до последней его минуты, так и не пропустив.