06:49 (+3) 22 January 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Зимбабве – Тунис. Прогноз на матч (23.01.2017)
Дата события: 23 января 21:00

Зимбабве сыграет с Тунисом в заключительном матче группового этапа Кубка африканских наций. Тунис, будучи фаворитом этой встречи, еще не обеспечил выход в плей-офф, но весьма близок стать второй сборной после Сенегала, которая в дальнейшем поборется за трофей. В предстоящем поединке Тунису достаточно не проиграть – тогда команда опередит Алжир, отстающий на данный момент на 2 пункта.


Именно Алжир обыграла сборная Туниса во втором туре, хоть и была аутсайдером матча. Единственный мяч от алжирцев команда пропустила уже в компенсированное время, то есть, можно сказать, что выиграл Тунис довольно уверенно. Скорее всего, никаких трудностей не возникнет у представителей северной части Африки и против скромной сборной Зимбабве, предположим, что фаворит будет контролировать ход поединка с первой и до последней его минуты, так и не пропустив.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,74 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100