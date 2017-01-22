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Лион – Марсель. Прогноз на матч (22.01.2017)
Дата события: 22 января 22:00

Лион примет Марсель в рамках 21-го тура французской Лиги 1. Команды находятся в верхней части турнирной таблицы чемпионата и ведут борьбу за еврокубковые места, только вот шансы зацепиться за Лигу Чемпионов у коллективов весьма призрачные, особенно что касается Марселя.


Лион провел на одну встречу меньше, чем Марсель, но опережает соперника по предстоящему поединку на солидные 4 очка. Это обязывает гостей обыгрывать Лион на его поле, несмотря даже на свой статус аутсайдера.


Марсель было набрал хорошую форму, выиграв несколько раз подряд в чемпионате, но затем, 15-го числа, был бит на своем поле Монако 4:1. Лион также накануне проиграл, но менее болезненно – 3:2 Кану в гостях.


Предположим, что и очной встрече соперников голов будет забито достаточно, скорее всего, итоговый «верх» здесь коллективы пробьют. Не должен смущать тот факт, что в предыдущих 5-ти поединках друг с другом всегда фиксировался «низ», а матч в сентябре оказался ничейным 0:0. В такой ситуации, которая сложилась сейчас, и Марсель и Лион будут идти вперед большими силами, рискуя, от того и ожидаема здесь результативная игра.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,71 от букмекерской конторы 1хбет.
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