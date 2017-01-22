Лион – Марсель. Прогноз на матч (22.01.2017)

Лион примет Марсель в рамках 21-го тура французской Лиги 1. Команды находятся в верхней части турнирной таблицы чемпионата и ведут борьбу за еврокубковые места, только вот шансы зацепиться за Лигу Чемпионов у коллективов весьма призрачные, особенно что касается Марселя.





Лион провел на одну встречу меньше, чем Марсель, но опережает соперника по предстоящему поединку на солидные 4 очка. Это обязывает гостей обыгрывать Лион на его поле, несмотря даже на свой статус аутсайдера.





Марсель было набрал хорошую форму, выиграв несколько раз подряд в чемпионате, но затем, 15-го числа, был бит на своем поле Монако 4:1. Лион также накануне проиграл, но менее болезненно – 3:2 Кану в гостях.





Предположим, что и очной встрече соперников голов будет забито достаточно, скорее всего, итоговый «верх» здесь коллективы пробьют. Не должен смущать тот факт, что в предыдущих 5-ти поединках друг с другом всегда фиксировался «низ», а матч в сентябре оказался ничейным 0:0. В такой ситуации, которая сложилась сейчас, и Марсель и Лион будут идти вперед большими силами, рискуя, от того и ожидаема здесь результативная игра.