Эйбар – Барселона. Прогноз на матч (22.01.2017)

Эйбар примет Барселону в рамках 19-го тура испанской Примеры. Каталонцы, несколько раз сыграв вничью, было отпустили мадридский Реал в чемпионской гонке, но их главный конкурент за трофей (Реал Мадрид) в прошлом поединке Ла Лиги проиграл, и теперь опережает «сине-гранатовых» только на 2 очка, пусть и имеет одну встречу в запасе.





Барселона не имеет права не воспользоваться шансом приблизиться к Реалу, если тот в третий раз подряд сыграет неудачно. Да, команда Луиса Энрике, возможно, сейчас не пребывает в своей лучшей форме, но соперник уровня Эйбара гранду уж точно по зубам.





В прошлом сезоне Барселона разгромила скромный Эйбар на его поле 4:0, а дома оказалась сильнее 3:1. Минимум трижды отличится Барса и сейчас, чего наверняка хватит для победы, учитывая среднюю результативность Эйбара. Соперник Барселоны в двух предыдущих домашних встречах не забивал, в Кубке разойдясь миром с Осасуной (0:0), а в чемпионате уступив мадридскому Атлетико 2:0. Прогноз – победа Барселона в предстоящем поединке с сухим счетом и разницей минимум 3 мяча.