Атлетик – Атлетико. Прогноз на матч (22.01.2017)

Атлетик Бильбао примет Атлетико Мадрид в рамках 19-го тура испанской Примеры. В турнирной таблице чемпионата команды разделяют 6 очков, столько же проигрывают «матрасники» лидирующему Реалу, который, впрочем, имеет матч в запасе.





Атлетико выиграл в трех последних поединках, что свидетельствует о хорошей форме команды. Стоит отметить отличную игру мадридцев в обороне, если не учитывать «проходную» встречу Кубка Испании против Лас-Пальмаса, для «матрасников» обернувшуюся неудачей 3:2.





А вот Атлетик в предыдущих матчах не выигрывал, дважды в чемпионате поделив очки со своими соперниками (оба раза 0:0), а в Кубке Короля баски на выезде уступили каталонской Барселоне 3:1. В матче с Атлетико наверняка много голов не забьют, вполне здесь возможен результат 1:0, как это случилось в апреле прошлого года в Бильбао – гости оказались сильнее.





Предположим, что игра в целом будет закрытая, но Атлетико рано или поздно (скорее второй вариант) рискнет, все силы бросит в атаку. Скорее всего, в этой встрече второй тайм окажется более богатым на голы, чем первая половина встречи, с учетом этого и сделаем ставку.