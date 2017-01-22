Ювентус – Лацио. Прогноз на матч (22.01.2017)

Ювентус примет Лацио в матче 21-го тура итальянской Серии А. Это весьма интересный поединок, вынесенный на столь ранний час, ведь сойдутся лидер и команда, расположившаяся на 4-й строчке в турнирной таблице.





Туринцы, на правах действующих чемпионов, лидеров и хозяев, конечно, явные фавориты этой встречи, но был таковым Ювентус и в прошлом своем поединке Серии А против Фиорентины, уступив сопернику 2:1, пусть и на выезде.





Лацио дважды подряд выиграл, но свое турнирное положение намного не улучшил – столичный коллектив по-прежнему 4-й. «Орлы» ставят перед собой задачу выйти в Лигу Чемпионов, но и место в топ-5 не станет для команды очень уж большой неудачей. В предстоящей встрече Лацио наверняка устроит ничья, а значит, гости изберут оборонительный стиль игры, особо не рискуя против такого мощного соперника.





Лацио проиграл Ювентусу в первом круге 1:0, пропустив в середине второго тайма, предположим, что и сейчас римляне отыграют на ноль в первой 45-минутке, на это и ставка, пусть и с подстраховкой.