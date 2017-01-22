Челси – Халл Сити. Прогноз на матч (22.01.2017)

Челси примет Халл Сити в рамках 22-го тура английской Премьер-Лиги. Не поможет лидеру чемпионата в этой встрече его лучший бомбардир Диего Коста, но остальные в строю, а значит, нет повода не отдать предпочтение «аристократам», тем более они находятся в отличной форме.





Да, Челси прервал свою великолепную победную серию, в дерби уступив не так давно Тоттенхэму 2:0, но уже в следующем матче «синие» доказали, что по-прежнему способны держать планку – Челси деклассировал Лестер на его поле со счетом 3:0. На данный момент преимущество команды Антонио Конте в турнирной таблице Премьер-Лиги над преследователями (Тоттенхэмом и Ливерпулем) составляет 7 очков, несмотря на это, Челси не может себе позволить не выиграть домашней встрече у коллектива из нижней части таблицы, а именно из зоны вылета.





Халл Сити пару раз в последнее время победил дома, а вот в гостях в 7-ми поединках подряд «тигры» уступали, причем отличились только против Вест Бромвича. Исходя из такой статистики, стоит здесь рассмотреть вариант сухой победы Челси.