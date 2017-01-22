Арсенал – Бернли. Прогноз на матч (22.01.2017)

Арсенал примет Бернли в рамках 22-го тура английской Премьер-Лиги. «Канониры» слегка притормозили в середине декабря, но потом снова ступили на «белую полосу» - на данный момент в активе Арсенала 4 победы в 5-ти поединках, пусть и во всех турнирах.





Отметим, что в прошлом туре Арсенал деклассировал на выезде Суонси 4:0, а дома побеждал с сухим счетом Кристал Пэлас (2:0) и Вест Бромвич (1:0). Бернли также был довольно-таки успешен в последнее время, но это не означает, что в предстоящем матче гости дадут бой гранду, более того, забьют хотя бы один гол фавориту.





В октябре Арсенал выиграл у Бернли в гостях 1:0, а если посмотреть общую статистику противостояний, то здесь преимущество «канониров» просто колоссальное, и только в 3-х матчах из 9-ти команда пропускала от скромного соперника.





Предположим, что свой первый мяч Арсенал отправит в сетку ворот гостей еще до перерыва, в стартовой 45-минутке полностью владея инициативой. Если Бернли не найдет силы для рывка, то дело вовсе может закончиться разгромом, более же приближенный к реальности результат – победа Арсенала 2:0.