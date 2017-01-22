Саутгемптон – Лестер. Прогноз на матч (22.01.2017)

Саутгемптон примет Лестер в матче 22-го тура английской Премьер-Лиги. Команды не так далеко находятся друг от друга в турнирной таблице чемпионата, и пока своими позициями они явно недовольны – «святые» расположились на 13-й строчке, тогда как «лисы» только 15-е.





Саутгемптон проиграл в 4-х матчах чемпионата подряд, но, несмотря на это, команда является явным фаворитом предстоящего поединка. А все потому, что дома в последних двух матчах, пусть и кубковых, «святые» выиграли, а вот Лестер несколько раз подряд безальтернативно был бит, в том числе Челси в прошлом туре Премьер-Лиги.





Не сыграет в предстоящей встрече Рияд Марез, который отправился на Кубок африканских наций. Кроме своего лидера, Лестер потерял и лучшего бомбардира Слимани, также вызванного в сборную Алжира. Без них «лисы» совершенно ничего не создали в атаке против Челси, вряд ли богатым на голевые моменты окажется предстоящая встреча против зачастую надежного в обороне Саутгемптона.





В октябре команды разошлись миром 0:0, а в прошлом сезоне, также на поле Лестера, подопечные Раньери оказались сильнее 1:0. Предположим, что в предстоящем матче выиграет уже Саутгемптон, причем, скорее всего, со счетом 1:0.