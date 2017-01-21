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Милан – Наполи. Прогноз на матч (21.01.2017)
Дата события: 21 января 21:45

Милан примет Наполи в рамках 21-го тура итальянской Серии А. Это центральный матч игрового дня, ведь сойдутся команды из верхней части турнирной таблицы, а именно претенденты на места в Лиге Чемпионов следующего сезона.


Наполи расположился на 3-й строчке, отставая на три пункта от Ромы. Милан же несколько туров назад был выше неаполитанцев, но несколько раз потерял очки и теперь 5-й, имея, впрочем, матч в запасе по сравнению с южанами и другими конкурентами. Несмотря на это, а также домашний статус встречи для «россо-нери», Милан не является фаворитом противостояния.


А все потому, что в последние годы Наполи зачастую обыгрывал Милан, причем как дома, например, 4:2 в прошлом сезоне, так и на выезде громил грозного соперника – 4:0 в октябре 2015-го года. Скорее всего, предстоящий поединок все же окажется равным, что не исключает высокой результативности, ведь обе стороны сыграют на победу, то есть, в случае ничьи пойдут в атаку, рискуя пропустить. Прогноз – второй тайм окажется результативнее первого, но в итоге все равно «верх» будет пробит.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы 1хбет.
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