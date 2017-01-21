Реал Мадрид – Малага. Прогноз на матч (21.01.2017)

Мадридский Реал после двух поражений подряд примет Малагу в рамках 19-го тура испанской Примеры. Столичный клуб продолжает лидировать в чемпионской гонке, но опережает Севилью только на одно очко, пусть и имея один поединок в запасе. Не так далеко и Барселона с Атлетико – именно эти коллективы по праву считаются главными конкурентами «сливочных» в борьбе за чемпионство.





А вот Малага вряд ли ставит перед собой какие-то реальные цели, разве что не вылететь по итогам сезона. На сегодняшний день команда располагается в середине турнирной таблицы, имея 9-очковую фору перед клубами из зоны вылета, то есть, гандикап пока достаточно солидный. Вряд ли в предстоящей встрече против разъяренного фаворита Малага сможет устоять, уступив сопернику, но никто «камень не бросит» в гостей, если они достойно будут смотреться.





В прошлом сезоне так и произошло – Малага в обеих встречах чемпионата не проиграла. В Мадриде был зафиксирован счет 0:0, несмотря на 31 удар по воротам гостей, предположим, что в предстоящем матче «королевский клуб» окажется более удачливым. Прогноз – виктория Реала с сухим счетом минимум в 2 мяча.