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Вердер – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (21.01.2017)
Дата события: 21 января 16:30

Вердер примет дортмундскую Боруссию в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги. Команды расположились в разных частях турнирной таблицы чемпионата, но, что объединяет коллективы – они в последнее время очень часто делили очки со своими соперниками.


Бременский клуб в 5-ти поединках подряд не проигрывал, что поспособствовало тому, что «музыканты» покинули зону вылета, поднявшись на 15-ю строчку. Боруссия в 4-х матчах не терпела неудач, но в актив, конечно, три ничьи подряд в исполнении одного из претендентов за чемпионство, а скорее серебро Бундеслиги, занести нельзя.


В предстоящей встрече Боруссии обязательно нужно побеждать, иначе команды из лидирующей группы еще больше оторвутся от Дортмунда, что в преддверии плей-офф Лиги Чемпионов не слишком хорошо. Предположим, что Боруссия сделает акцент на атакующей игре в первом тайме, постарается отличиться один-два раза до перерыва, и это сделать фавориту удастся. Вердер, по сравнению с соперником, по сезону не столь результативен, но во второй 45-миунтке команда способна отличиться – «верх» здесь должен быть пробит.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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