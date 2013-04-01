Вердер – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (21.01.2017)

Вердер примет дортмундскую Боруссию в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги. Команды расположились в разных частях турнирной таблицы чемпионата, но, что объединяет коллективы – они в последнее время очень часто делили очки со своими соперниками.





Бременский клуб в 5-ти поединках подряд не проигрывал, что поспособствовало тому, что «музыканты» покинули зону вылета, поднявшись на 15-ю строчку. Боруссия в 4-х матчах не терпела неудач, но в актив, конечно, три ничьи подряд в исполнении одного из претендентов за чемпионство, а скорее серебро Бундеслиги, занести нельзя.





В предстоящей встрече Боруссии обязательно нужно побеждать, иначе команды из лидирующей группы еще больше оторвутся от Дортмунда, что в преддверии плей-офф Лиги Чемпионов не слишком хорошо. Предположим, что Боруссия сделает акцент на атакующей игре в первом тайме, постарается отличиться один-два раза до перерыва, и это сделать фавориту удастся. Вердер, по сравнению с соперником, по сезону не столь результативен, но во второй 45-миунтке команда способна отличиться – «верх» здесь должен быть пробит.