Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз на матч (21.01.2017)

Ман Сити примет Тоттенхэм в центральном матче 22-го тура английской Премьер-Лиги. «Горожане» после феерического старта сезона начали сдавать, опустившись уже на 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. Тем временем Тоттенхэм поднялся на вторую позицию, в последнее время обыгрывая соперников один за другим. Удачная серия «шпор» во всех турнирах сейчас составляет 7 поединков, причем лондонцы только в одной встрече выиграли минимально.





И все равно на своем поле Ман Сити выступит в качестве фаворита. «Горожанам» необходима победа, иначе в таблице их может обогнать Юнайтед, да и в плане чемпионских амбиций потеря очков недопустима. Вот только оказаться сильнее в противостоянии с Тоттенхэмом будет не так уж просто, учитывая статистику очных встреч ранее – в трех поединках до этого «шпоры» неизменно выигрывали, в том числе в сентябре 2015-го года разгромили в Лондоне Сити со счетом 4:1.





Предположим, что предстоящий поединок окажется равным, не исключено, что в нем «верх» не будет пробит, а команды разойдутся миром 1:1. В качестве прогноза выберем более популярный исход.