07:00 (+3) 21 January 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз на матч (21.01.2017)
Дата события: 21 января 19:30

Ман Сити примет Тоттенхэм в центральном матче 22-го тура английской Премьер-Лиги. «Горожане» после феерического старта сезона начали сдавать, опустившись уже на 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. Тем временем Тоттенхэм поднялся на вторую позицию, в последнее время обыгрывая соперников один за другим. Удачная серия «шпор» во всех турнирах сейчас составляет 7 поединков, причем лондонцы только в одной встрече выиграли минимально.


И все равно на своем поле Ман Сити выступит в качестве фаворита. «Горожанам» необходима победа, иначе в таблице их может обогнать Юнайтед, да и в плане чемпионских амбиций потеря очков недопустима. Вот только оказаться сильнее в противостоянии с Тоттенхэмом будет не так уж просто, учитывая статистику очных встреч ранее – в трех поединках до этого «шпоры» неизменно выигрывали, в том числе в сентябре 2015-го года разгромили в Лондоне Сити со счетом 4:1.


Предположим, что предстоящий поединок окажется равным, не исключено, что в нем «верх» не будет пробит, а команды разойдутся миром 1:1. В качестве прогноза выберем более популярный исход.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за коэффициент 1,7 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100