Сток Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (21.01.2017)

Сток Сити примет Манчестер Юнайтед в матче 22-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные дьяволы» неделю назад прервали свою удачную серию из нескольких побед подряд, сыграв на «Олд Траффорд» вничью с Ливерпулем 1:1, причем манкунианцам пришлось отыгрываться.





И все равно стоит отдать должное Юнайтед, который на протяжении всей игры смотрелся неплохо, пусть и с реализацией иногда возникали проблемы, а также не слишком уверенно действовала защита «красных дьяволов». Против Сток Сити в гостях не факт, что Юнайтед придётся легче, но, по крайней мере, соперник выглядит не столь грозно, да и в таблице Премьер-Лиги Сток Сити занимает только 9-ю строчку.





Манчестер Юнайтед до сих пор входит в группу лидеров, но никак не поднимется в еврокубковую зону. Конечно, в предстоящей встрече гостям нужно побеждать, как и в следующих поединках – только так можно надеяться на выход в Лигу Чемпионов, например.





В прошлом сезоне Сток Сити был разгромлен Юнайтед 3:0 в Манчестере, а вот в октябре, уже в этой сезоне, «красные дьяволы» дома не смогли одолеть соперника – ничья 1:1. Предположим, что и в предстоящей встрече Юнайтед придется нелегко, но фаворит всё равно выиграет, например, в 1 мяч.