Ливерпуль – Суонси. Прогноз на матч (21.01.2017)

Ливерпуль примет Суонси в рамках 22-го тура английской Премьер-Лиги. Не так уж много потерь у «красных» в составе, да и сыграют они дома против аутсайдера, но это не означает, что мерсисайдцы обязательно выиграют встречу. Ливерпуль способен отлично действовать в матчах с грандами, но проваливаться в поединках с менее грозными соперниками, а учитывая, что в последнее время «красные» отнюдь не блистали, выиграв только у скромного Плимута 1:0 в предыдущих 5-ти встречах, то любой результат сейчас как минимум возможен.





Другое дело, что Суонси находится в ужасной форме, проигрывая практически в каждом матче без шансов, разве что валлийцы смогли обыграть не так давно Кристал Пэлас на выезде, всё равно пропустив – 2:1. Скорее всего, не сохранит свои ворота в неприкосновенности Суонси и сейчас, даже если поединок завершится для гостях удачно, например, вничью.





В этом сезоне Суонси дома уступил Ливерпулю 2:1, зато в концовке прошлого на своем поле оказался сильнее соперника 3:1, то есть поединки получались довольно результативными. Предположим, что и в предстоящей встрече «верх» будет пробит, на это и ставка.