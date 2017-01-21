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Симон – Раонич. Прогноз на матч (21.01.2017)
Дата события: 21 января 02:00

Жиль Симон сыграет с Милошем Раоничем в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. Оба теннисиста уверенно преодолели прошлые стадии турнира, не отдав своим соперникам ни единого сета.


Раонич над Симоном имеет преимущество в личных встречах, но последний поединок остался за французом – Жиль обыграл Милоша в 2015-м году на турнире в Лондоне (4:6, 6:3, 7:5). Но такой результат можно расценить разве что исключением из правил, ведь Раонич превосходит в классе соперника, да и в мировом рейтинге канадец на данный момент выше француза.


Раонич третья ракетка мира и весьма высоко котируется на турнире в Австралии. Вылет канадца станет настоящей неожиданностью, как, впрочем, и сложности в предстоящей, конкретно взятой встрече. Предположим, что Раонич разберется с Симоном в трех сетах, ни в одном из которых не отдав французу более 4-х геймов. Скорее всего, боле 37-ми геймов в итоге здесь не будет, на это и ставка.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «тотал геймов в матче меньше 39,5» за высокий коэффициент 1,69 от букмекерской конторы 1хбет.
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