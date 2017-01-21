Зверев - Надаль. Прогноз на матч (21.01.2017)

Молодой талант, представляющий Германию, Александр Зверев в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии сыграет с Рафаэлем Надалем. Конечно, титулованный испанец выступит в качестве фаворита, но не такого явного, как можно было бы ожидать. А все потому, что его соперник от поединка к поединку прибавляет, да и в единственной очной встрече Надаль не без проблем одолел немца – 6:7, 6:0, 7:5.





Ну турнире в Австралии Надаль не отдал еще ни одного сета, разгромив как соотечественника Зверева Майера, так и киприота Багдатиса. Александр, в свою очередь, изрядно помучался во встрече с Хасе (3:2), а потом деклассировал уверенно Тиафо (3:0).





Предположим, что предстоящий матч для Надаля окажется настоящим испытанием и так легко в очередной раз испанец не выиграет. Скорее всего, минимум один сет молодой немец возьмет у опытного испанца, возможно, это будет второй сет, по крайней мере, вряд ли Надаль с недооценкой начнет поединок, сразу же включившись на полную, но уверовав в свои силы, несколько сдаст.