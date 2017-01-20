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Бастия – Ницца. Прогноз на матч (20.01.2017)
Дата события: 20 января 21:45

Бастия примет Ниццу в рамках 21-го тура французской Лиги 1. Накануне Ницца потеряла лидерство в чемпионате, дважды подряд сыграв вничью, причем в обеих встречах был зафиксирован счет 0:0. На данный момент Ницца делит первую строчку с Монако, но уступает сопернику по разнице голов – она меньше забила, хоть и пропустила только 13 мячей, а это лучший показатель в лиге.


Матчи с участием Бастии также редко оказываются сверхрезультативными, но, в отличие от Ниццы, команда расположилась далеко от лидирующей группы – на 17-м месте. В случае очередного поражения Бастия может опуститься в зону вылета, откуда не так просто будет выбраться, особенно, если также беззубо действовать в атаке.


Предположим, что в предстоящей встрече хозяев устроит ничья, а значит, они сыграют в оборонительном стиле, особо не рискуя. Скорее всего, Ницца до перерыва так и не сможет ничего поделать с соперником. Только во второй 45-минутке фавориту ничего не останется, кроме как все силы бросить в атаку, за что можно и поплатиться. В любом случае, второй тайм окажется результативнее первого.

Предлагаем сделать ставку на исход «второй тайм результативнее первого» за высокий коэффициент 2,45 от букмекерской конторы Париматч.
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