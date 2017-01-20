Лас-Пальмас – Депортиво. Прогноз на матч (20.01.2017)

Лас-Пальмас примет Депортиво в рамках 19-го тура испанской Примеры. Фаворитом этого поединка являются хозяева, которые выше коллектива из Ла-Коруньи в турнирной таблице Ла Лиги, к тому же дома Лас-Пальмас редко терпит неудачи.





Если говорить о результатах Лас-Пальмаса во встречах на своем поле, то здесь у команды в пассиве только одно поражение в сезоне – не так давно в Кубке островитяне были обыграны мадридским Атлетико 2:0. В Примере же Лас-Пальмас дома не забил только в одном поединке, а против Реала, например, отличился дважды.





Учитывая такую статистику, а также серию Депортиво из 4-х ничьих подряд, предпочтение стоит отдать Лас-Пальмасу. Скорее всего, хозяева с первых минут встречи завладеют инициативой и забьют еще до перерыва. Предположим, что Депортиво все-таки ответит голом, но на исход противостояния он не повлияет, прогноз – виктория Лас-Пальмаса в результативном матче, например, 3:1.