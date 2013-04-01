Маркос Багдатис – Рафаэль Надаль. Прогноз на матч (19.01.2017)

Маркос Багдатис сыграет с Рафаэлем Надалем в рамках 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии. Киприот накануне обыграл Михаила Южного – россиянин во втором сете отказался от продолжения поединка. Матч Надаля с Майером продлился дольше, но завершился аналогично викторией фаворита с сухим счетом по сетам – 3:0.





Только однажды в истории Надаль уступил Багдатису, проиграв в 2010-м году в турнире в американском Цинциннати. В 8-ми других поединках победу праздновал испанец, хотя в большинстве встреч Надаль обыграл киприота, уступая сопернику в одном из сетов.





Скорее всего, Надаль не испытает трудностей в матче с Багдатисом, деклассировав его в трех сетах. Предположим, что наиболее успешным для Рафаэля окажется первый сет, в котором фаворит не позволит сопернику набрать более 3-х очков по геймам.