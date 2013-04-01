Жиль Мюллер – Милош Раонич. Прогноз на матч (19.01.2017)

Жиль Мюллер сыграет с Милошем Раоничем в рамках 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии. Накануне теннисист из Люксембурга без особых проблем разобрался с американцем Фрицем 3:0, но и канадец обыграли Брауна в трех сетах.





В предстоящей встрече Раонич выступит в качестве явного фаворита, хотя в единственной очной встрече канадец проиграл Мюллеру 7:5, 7:5. Случилось это в октябре 2012-го года на турнире в Валенсии. Скорее всего, предстоящий поединок не окажется для Мюллера столь же успешным, скорее всего, Раноич возьмет реванш, причем одолеет соперника также в двух сетах.





Что касается ставки, то лучше рассмотреть варианты на первый сет. В нем Раонич предпримет попытку выиграть крупно, например, не отдать Мюллеру более двух геймов. Прогноз – победа канадцы в первом сете, например, 6:2.