Реал Сосьедад – Барселона. Прогноз на матч (19.01.2017)

Барселона отправится в гости к Реалу Сосьедад в четвертьфинальном матче Кубка Короля. Наверняка в Сан-Себастьяне будет настоящий бой, ведь хозяева всегда против грандов сверхмотивированы, а у каталонцев Реал Сосьедад зачастую отбирает очки, если говорить о последних встречах в чемпионате.





В ноябре команды разошлись миром на поле Реала Сосьедад 1:1, до этого трижды в Примере хозяева оказывались сильнее Барселоны, в общей сложности пропустив от грозного соперника только один мяч. Скорее всего, довольно надежно отыграет Реал Сосьедад в обороне и на этот раз, хотя все равно «сине-гранатовые» выступят в качестве фаворита, причем явного.





Не так давно Реал Сосьедад после великолепной серии без поражений, на своем поле уступил Севилье, а еще больнее то, что команда была разгромлена гостями 4:0, без каких-либо шансов. С другой стороны, Реал Сосьедад прошел после этого в Кубке грозный Вильярреал, на выезде пропустив от «желтой субмарины» только однажды, а накануне клуб из Сан-Себастьяна разобрался в Малаге с местным одноименным коллективом 2:0, поднявшись в еврокубковую зону, а именно на 5-ю строчку. В общем, придется Барселоне нелегко, прогноз – фаворит не выиграет в обоих таймах.