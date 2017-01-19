Атлетико Мадрид - Эйбар. Прогноз на матч (19.01.2017)

В первом матче четвертьфинала Кубка Короля мадридский Атлетико примет скромный Эйбар. Понятно, что «матрасники» ставят перед собой цель выиграть как можно увереннее на своем поле, при этом для столичного клуба важно не пропустить.





Скорее всего, Атлетико выполнит такую задачу, по крайней мере, ранее команда Диего Симеоне практически всегда разбиралась с Эйбаром, например, в январе этого года на выезде в рамках Примеры одолела соперника 2:0.





Эйбар-то находится сейчас не в самой плохой форме, если не сказать в хорошей, учитывая результаты команды. Этот скромный коллектив выбил из Кубка страны Осасуну, накануне Эйбар в гостях выиграл у хихонского Спортинга 3:2, тем самым переместившись в верхнюю половину турнирной таблицы Примеры – на данный момент команда 9-я, всего в 5-ти очках от еврокубковой зоны. Конечно, об очень высоких местах в чемпионате Эйбар не мечтает, а вот в конкретно взятом поединке гости сделают все возможное, чтобы хотя бы не быть разгромленными Атлетико и сохранить шансы на выход в полуфинал. Прогноз – «матрасники» выиграют, но в 1-2 мяча.