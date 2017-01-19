Рома – Сампдория. Прогноз на матч (19.01.2017)

Рома примет Сампдорию в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Столичный клуб намного превосходит своего соперника в классе, поэтому и неожиданностей в этой паре не ожидается, разве что Рома не сможет в основное время обыграть Сампдорию.





А все говорит не в пользу аутсайдера предстоящей встречи. Сампдория в 5-ти матчах подряд не знает побед, откровенно провально действуя в атаке. Рома также не была сверхуспешна в плане голов в последний месяц, но все же зачастую команда добивалась побед, в 5-ти поединках выиграв 4 раза, трижды минимально.





Интересно, что в очных встречах Ромы и Сампдории ранее забивалось много голов, например, в сентябре в Риме «волки» оказались сильнее соперника 3:2, а до этого, в феврале, выиграли у Сампдории 2:1. Подобный результат (3:2 или 2:1) стоит ожидать и сейчас, хотя вероятна и более уверенная виктория Ромы. Исход, который нами предложен в качестве основной ставки на игру, как раз-таки должен быть угадан, вряд ли игра пойдет в ином русле, кроме как в атаках хозяев, которые забьют на 1-2 мяча больше гостей.