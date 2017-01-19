ЦСКА Москва – Бамберг. Прогноз на матч (19.01.2017)

Московский ЦСКА примет Бамберг в матче 18-го тура Евролиги. «Армейцы» продолжают лидировать в турнирной таблице, несмотря даже на серию из трех поражений подряд не так давно. Накануне ЦСКА разгромил на своей площадке Милано, но неприятный осадок все же остался. Именно поэтому сейчас для россиян важно вновь вернуться на прежний уровень, а значит, необходимо выиграть в предстоящей встрече.





Скорее всего, Бамберг, занимающий место в середине турнирной таблицы, должного отпора не даст сопернику, если и сопротивляясь, то лишь в одной из четвертей, например, третьей. Начало поединка должно пройти с огромным преимуществом ЦСКА, не исключено, что «армейцы» до большого перерыва создадут 10-15-очковый гандикап в счете, после чего будут контролировать ход игры.





Что касается вариантов для ставок, то лучше рассмотреть исходы как раз-таки на первую половину. Весьма привлекательно смотрится коэффициент на минусовую фору, например, -7,5 на ЦСКА, но все же предпочтем более надежный исход.