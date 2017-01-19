Монреаль – Питтсбург. Прогноз на матч (19.01.2017)

Монреаль Канадиенс примут Питтсбург Пингвинс в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Накануне «пингвины» дома устроили настоящее шоу, обыграв Вашингтон Кэпиталз со счетом 8:7, причем решающая шайба была заброшена в овертайме. Конечно, эта встреча отняла у Питтсбурга не только много сил, но и эмоций – против Монреаля гостям не придется легко.





Напомним, что Канадиенс являются прямым конкурентами Питтсбурга (и Вашингтона) за первое место на Востоке, поэтому победа в этом поединке для обеих сторон обязательна. На данный момент Питтсбург отстает от Монреаля на одно очко, но имеет два матча в запасе, то есть, стратегическое преимущество все же у «пингвинов».





Нельзя не упомянуть о неудачной серии Питтсбурга до поединка с Вашингтоном – команда уступила трижды подряд, довольно много пропуская. Со столичным клубом отыграть более надежно в обороне не получилось, несмотря на викторию, предположим, что полным крахом завершится для Питтсбурга матч с Монреалем. Прогноз – хозяева выиграют, отличившись минимум 4 раза.