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Монреаль – Питтсбург. Прогноз на матч (19.01.2017)
Дата события: 19 января 02:30

Монреаль Канадиенс примут Питтсбург Пингвинс в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Накануне «пингвины» дома устроили настоящее шоу, обыграв Вашингтон Кэпиталз со счетом 8:7, причем решающая шайба была заброшена в овертайме. Конечно, эта встреча отняла у Питтсбурга не только много сил, но и эмоций – против Монреаля гостям не придется легко.


Напомним, что Канадиенс являются прямым конкурентами Питтсбурга (и Вашингтона) за первое место на Востоке, поэтому победа в этом поединке для обеих сторон обязательна. На данный момент Питтсбург отстает от Монреаля на одно очко, но имеет два матча в запасе, то есть, стратегическое преимущество все же у «пингвинов».


Нельзя не упомянуть о неудачной серии Питтсбурга до поединка с Вашингтоном – команда уступила трижды подряд, довольно много пропуская. Со столичным клубом отыграть более надежно в обороне не получилось, несмотря на викторию, предположим, что полным крахом завершится для Питтсбурга матч с Монреалем. Прогноз – хозяева выиграют, отличившись минимум 4 раза.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал Монреаля больше 2,5» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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