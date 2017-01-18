Реал Мадрид – Сельта. Прогноз на матч (18.01.2017)

Мадридский Реал примет Сельту в матче четвертьфинала Кубка Короля. Накануне «сливочные» проиграли впервые в сезоне, в гостях уступив Севилье 2:1. Это было в чемпионате, а в кубковой встрече несколькими днями ранее мадридцы чудом избежали поражения от той же Севильи, сыграв 3:3 на «Сантьяго Бернабеу».





При этом нельзя сказать, что Реал сдал и сейчас слабее, чем был ранее. Столичный клуб противостоял довольно сильному сопернику, в Кубке не имея особой мотивации, исходя из результата первого матча (победа 3:0), а проиграл Севилье в гостях, где любая команда не застрахована от неудачи. Наверняка против Сельты Реал не испытает трудностей, тем более проведут поединок подопечные Зинедина Зидана дома, где мадридцы практически всегда феноменально действуют в атаке.





Сельта в 5-ти матчах подряд выиграла, но лишь против Мурсии и Алавеса сохраняла свои ворота в неприкосновенности. Довольно много пропускал клуб из Виго в очных встречах с Реалом, например, в прошлом сезоне в Мадриде был бит грандом 7:1. Предположим, что как минимум «верх» будет пробит и сейчас.